После одобрения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уже имеющихся в распоряжении Соединенных Штатов вакцин иммунизация от коронавирусной инфекции может превратиться в обязательную процедуру в американских ВМС. Такое мнение высказал начальник отдела кадров ведомства Джон Ноуэлл.

Он отметил, что в настоящий момент вакцинация чаще используется в качестве инструмента для экстремальных ситуаций. Но в дальнейшем она станет столь же нужной, как прививка от гриппа. Однако рассматривая этот вопрос, необходимо учитывать множество нюансов, уверен вице-адмирал.

По словам Ноуэлла, сегодня желание или нежелание делать прививку от коронавируса никак не влияет на иные потребности военнослужащих в медицинских услугах. Также у них никто не отбирает имеющиеся льготы. Несмотря на то, делает ли моряк прививку или нет, ВВС несет ответственность за его здоровье и намеревается продолжать этот процесс в будущем.

Вице-адмирал отмечает, что он сам и его семья, вплоть до 86-летнего отца, давно прошли иммунизацию от коронавируса. Поэтому он убежден в безопасности используемых для этой цели препаратов. Ноуэлл также считает, что прививку нужно делать всем. В то же время он понимает людей, которые не захотели присоединиться к вакцинации.

Статистика Министерства обороны США гласит, что 72 процента личного состава американских ВВС уже сделали две прививки от коронавируса. Кроме того, 82% моряков решились на первую инъекцию. Поэтому количество полностью вакцинированных в скором времени увеличится.