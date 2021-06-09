В среду в Санкт-Петербурге был задержан 30-летний видеоблогер Юрий Хованский, который в прошлом году исполнил песню о Норд-Осте и опубликовал ролик в сети. Задержание прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он заявил, что «подобного рода негодяйство» необходимо пресекать, причем независимо от того, кто именно его допускает. При этом Милонов не считает, что Хованского нужно сильно наказывать, так как исполнение песни, было не более чем обычным мелким хулиганством.

Прокомментировал задержание видеоблогера и представитель ЛДПР Андрей Свинцов. Он заявил, что партия не будет бросаться на защиту Хованского, если он действительно виновен. В то же время она намерена оказывать ему поддержку, обеспечивать соблюдение прав. Также Свинцов пообещал предоставить адвоката, если дело будет передано в суд.