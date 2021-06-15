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Международное сообщество по неизвестным причинам считает Вьетнам непримиримым врагом Соединенных Штатов. Вполне вероятно, что связано это с войной, которую США вели на территории этой страны и бездарно проиграли. Однако с тех пор утекло слишком много воды, заявляет польское издание Defence24.

Авторы поясняют, что Вьетнам уже не один год сотрудничает с Соединенными Штатами. Впрочем, оружие он у них ранее не покупал, решившись на этот шаг только сейчас. Так, известно о контракте, по которому в 2023 году Ханой получит от Вашингтона три первых турбовинтовых учебно-тренировочных самолета T-6 Texan II.

Общее количество воздушных машин, как и сумма сделки не раскрываются. Известно лишь, что в комплекте с самолетами Вьетнам получит запасные части к ним, техническую поддержку вместе с пакетами обучения, а также материально-техническое обеспечение.

По мнению авторов публикации, T-6 Texan II будут применяться для обучения вьетнамских пилотов полётам на индонезийских транспортниках Airbus C295 и NC212i, а также на польских патрульных воздушных машинах Ан-28.

Эксперты отмечают, что для обучения полётов на истребителях и бомбардировщиках Вьетнам давно использует российские Л-39 Альбатрос и Як-52. Также в их распоряжении имеются чешские L-39NG. В планах ещё и покупка Як-130, который идеально подойдёт для тренировки полётов на истребителях поколения 4++ Су-35.

Несмотря на мнение международного сообщества, Вьетнам и далее собирается укреплять сотрудничество с Соединенными Штатами. Так, недавно стало известно ещё и о желании приобрести противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon, который считается лучшим в своём классе во всём мире.

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