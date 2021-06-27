В Великобритании заявили, что будут продолжать устраивать провокации в отношении России в Чёрном море.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на военной базе в Хэмпшире. Как он напомнил, Лондон не признаёт присоединение Крыма к России, и потому они будут продолжать бороться за права на проход через территориальные воды возле полуострова.

Как сообщает издание Daily Mail, эсминец Defender весит около 8 500 тонн, он имеет самое современное вооружение. Россия же отправила к нему небольшое судно. Кроме того, по словам обозревателей, российский самолёт, который начал предупредительное бомбометание, не имел шансов против эсминца.

Также было заявлено, что Путин не посмеет начать войну. Так, в качестве примера обозреватели рассказали о ситуации, когда Турция сбила российский истребитель. По убеждению западных экспертов, Россия не готова на данный момент к реальному вооружённому противостоянию, и единичные провокации не станут поводом для войны.

Кроме того, было заявлено, что в следующий раз Defender может открыть ответный огонь и потопить несколько десятков российских самолётов и кораблей вместо того, чтобы изменить курс. Это можно будет объяснить «самообороной».

Недавно Виктор Баранец предположил, что инцидент с эсминцем Defender может получить продолжение 28 июня. В этот день начнутся крупные многонациональные учения НАТО Sea Breeze.