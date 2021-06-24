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Эксперт Виктор Баранец дал свою оценку инциденту с британским эсминцем Defender, который на днях пересёк российскую границу в Чёрном море.

Как отметил Баранец, этот инцидент произошёл 23 июня, а уже 28 июня есть вероятность его повторения. Так, в этот день начнутся крупные многонациональные учения НАТО Sea Breeze, в которых также примет участие Украина. Учения будут проводиться в акватории Чёрного моря, и, как указал Баранец, НАТО задействует рекордное количество кораблей.

Кроме того, эксперт заявил о том, что пересечение британским кораблём российской границы могло привести к первой войне на море между НАТО и Россией. Однако, благодаря высокому уровню профессионализма российских военных, этого сценария удалось избежать.

Инцидент с эсминцем Defender недавно прокомментировал адмирал Владимир Комоедов. Он сравнил англичан с крысами и заявил, что уважающие себя моряки не стали бы вести подобные провокации.

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