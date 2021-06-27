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За день до инцидента с эсминцем Defender и его пересечением границы России в Чёрном море в Великобритании обнаружили папку с секретными документами.

Как сообщает корпорация Би-би-си, в чьём распоряжении оказалась эта папка, документы им принёс прохожий. Обнаружены документы были поблизости от автобусной остановки в графстве Кент. Принадлежала же папка чиновнику из Минобороны Великобритании.

Согласно сведениям, указанным в этом документе, операцией по передвижению эсминца возле Крыма Лондон хотел выразить поддержку Киеву, а также продемонстрировать, что не боится проходить через воды, которые считает принадлежащими Украине. Также в документах разбирались варианты действий с ответом со стороны России.

Кроме того, был рассмотрен вариант, при котором эсминец проходит вдалеке от Крыма. Однако британское Минобороны опасалось, что в этом случае их решение Россия представит как то, что «Великобритания боится или убегает».

Ранее мы сообщали, что эсминец Defender торжественно приняли в Грузии. Также было отмечено, что эсминец примет участие в британско-грузинских учениях.

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