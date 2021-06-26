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Заход в Грузию британского эсминца Defender назвали демонстрацией «высокого уровня сотрудничества между Тбилиси и Лондоном в сфере безопасности». Боевому кораблю, который 23 июня учинил провокацию в Черном море, власти Аджарии устроили торжественную встречу.

Так, на мероприятиях в честь прибытия эсминца присутствовали британский посол в Грузии Майкл Клейтон, глава Береговой охраны Рамаз Папидзе, а также премьер-министр Аджарии Торникэ Рижвадзе.

Представители грузинского МВД также рассказали, что эсминец Defender примет участие в маневрах в акватории Черного моря, на которых грузинские и британские военные будут отрабатывать взаимодействие друг с другом и проводить операции согласно легенде учений.

Напомним, что эсминец пытался пройти в Грузию через территориальные воды России, но был выдворен оттуда предупредительными выстрелами со сторожевого корабля и бомбометанием по курсу с самолета Су-24М.

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