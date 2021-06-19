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Соединенные Штаты должны вычеркнуть Россию из списка «плохих парней», заявил старший научный сотрудник Фонда оборонных приоритетов Дэниел Дэвис. Его высказывания приводит американское издание 19fortyfive.

Дэвис отметил, что гораздо лучшим решением Белого дома станет сотрудничество с Кремлем. А демонизировать его по принципу «все или ничего» совершенно недопустимо. Также не стоит расценивать действия РФ, которые не нравятся США, как враждебные. Во многих сферах двустороннее сотрудничество принесет больше пользы, чем вреда. Причем обоим государствам.

По мнению эксперта, встреча президентов Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина стала редким положительным моментом на фоне постоянного ухудшения отношений между странами. Если же они начнут сотрудничество, то можно будет гораздо эффективнее разобраться с проблемами климатических изменений, а также свести к минимуму риски ядерной войны между США и РФ.

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