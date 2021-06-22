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Родственники афроамериканца Дэшона Даунинга обратились в федеральный суд штата Индиана с иском против сотрудников полиции, которые застрелили его в ходе задержания. Семья пострадавшего полагает, что полиция скрывает некоторые детали инцидента. В российском Фонде борьбы с репрессиями (ФБР) обратили внимание на дело, заявив о готовности оказать правовую помощь родственникам убитого гражданина США.

«Инициативная группа обратилась за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду», — говорится в сообщении Telegram-канала фонда.

Дэшон Даунинг был застрелен сотрудниками полиции в августе 2019 года. Правоохранители утверждают, что в ходе задержания он якобы достал пистолет и направил на одного из полицейских, после чего они открыли по нему огонь. Родственники погибшего не уверены, что Дэшон угрожал полицейским.

«Водитель машины утверждает, что мистер Даунинг не наставлял на полицейских пистолет», — рассказал адвокат семьи Ричард Уоплс.

Семья застреленного американца обратилась в суд с иском против полицейских в апреле 2019 года. Родственники требуют доступ к видеодоказательству с момента задержания, которое не было предоставлено до сих пор, а также справедливого наказания для полицейских.

«Семья в этом случае имеет право знать, что в действительности произошло. Печально, что им пришлось подать иск о неправомерной смерти, чтобы получить эти ответы. Полицейское управление Индианы должно было предоставить нам видео», — отметил Уоплс.

Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) – некоммерческая организация, созданная предпринимателем Евгением Пригожиным. Занимается изучением дел, связанных с полицейским насилием, а также оказанием правовой и информационной помощи пострадавшим.

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