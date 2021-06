Родственники афроамериканца Дэшона Даунинга обратились в федеральный суд штата Индиана с иском против сотрудников полиции, которые застрелили его в ходе задержания. Семья пострадавшего полагает, что полиция скрывает некоторые детали инцидента. В российском Фонде борьбы с репрессиями (ФБР) обратили внимание на дело, заявив о готовности оказать правовую помощь родственникам убитого гражданина США.

«Инициативная группа обратилась за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду», — говорится в сообщении Telegram-канала фонда.

Initiative Group of Foundation to Battle Injustice has started reviewing materials related to the police violence against DeShon Downing (Indianapolis, Indiana, USA).https://t.co/WuWXDBC2dG

