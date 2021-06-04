Энтони Фаучи, являющийся директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний в США, обратился к Китаю с призывом обнародовать медицинские сведения, касающиеся некоторых пациентов.

Как отмечается, он хочет узнать информацию о трёх сотрудниках Уханьского института вирусологии. По имеющимся сведениям, они заболели в ноябре 2019 года. Кроме того, Фаучи хочет узнать о шести шахтёрах, которые ещё в 2012 году были в пещере с летучими мышами. После этого шахтёры начали чувствовать недомогание, трое впоследствии скончались.

Согласно заявлению Фаучи, изучении истории этих случаев заболевания может помочь выяснить происхождение COVID-19. Говоря о шахтёрах, он предположил, что происхождение коронавируса связано с той пещерой, и после этого посещения вирус либо начал распространяться самостоятельно, либо сначала он прошёл через лабораторию.

Недавно учёные сумели обнаружить мутацию, которая дала коронавирусу способность заражать людей. Речь идёт об S-белке в оболочке патогена.