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Учёные из Германии в ходе нового исследования сумели обнаружить мутацию коронавируса, из-за которой началось заражение людей.

Как указывается, коронавирус нового типа весьма похож на вирус, которым заражаются летучие мыши. Однако в последнем случае вирус не может заражать людей. Но затем учёные обнаружили, что в оболочке патогена коронавируса, который заражает людей, имеется точечная мутация. Как уточняется, эта мутация управляет S-белком.

Из-за этой мутации вирус способен проникнуть внутрь здоровых клеток человека и заражать их. При этом среди летучих мышей заразность также сохранилась. Но выяснить, из-за чего возникла эта мутация, специалисты на данный момент не смогли. Также они не могут определить промежуточного носителя вируса.

На днях учёные заявили, что определили самую опасную мутацию коронавируса.

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