В американском интернет-издании «1945» (19FortyFive) опубликована статья Питера Сучиу, более известного как обозреватель журнала The National Interest. Автор отмечает, что сейчас основное внимание в США сосредоточено на росте и модернизации Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая, который в прошлом году стал крупнейшей военно-морской силой в мире. Однако Россия также предпринимает заметные усилия по модернизации военного флота.

«ВМФ России собирается стать больше, добавить больше огневой мощи», – утверждает американский эксперт. Он приводит недавнее сообщение российских СМИ, согласно которому российская Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует ввести в строй пять новых и два отремонтированных военных корабля – согласно соответствующему заявлению руководителя ОСК Алексея Рахманова. Представляем перевод дальнейшего текста статьи из «1945».

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Глава ОСК не уточнил, какие именно семь боевых кораблей войдут или вернутся на вооружение ВМФ России, но в апреле фрегат времен «холодной войны» [большой противолодочный корабль] «Маршал Шапошников» (БПК 543) был переброшен в Японское море для участия во втором этапе морских испытаний судостроителей после перевооружения крылатыми ракетами «Калибр-НК» и «Уран» в ходе его недавней модернизации и переоборудования.

Полностью модернизированный атомный линейный крейсер класса «Киров», скорее всего, не вернется в строй в этом году и вместо этого в составе ВМФ России будет много меньших военных кораблей, включая корветы и фрегаты, хотя и вооруженных все более мощным вооружением.

По данным Business Insider, в составе ВМФ России около 360 судов всех размеров, но большие ракетные крейсеры и эсминцы советской эпохи в значительной степени были заменены этими меньшими военными кораблями. Таким образом, российский флот в значительной степени вовлечен в «фазу восстановления» и переориентируется с советских военно-морских сил, которые к 1990 году насчитывали более 650 кораблей. Этот флот включал семь авианосных крейсеров, семьдесят три ракетных крейсера, эсминцы и целых 260 подводных лодок.

После распада Советского Союза российские военные унаследовали его флот, но не могли позволить себе управлять или даже содержать большую его часть. Вместо этого основное внимание было уделено более крупным судам, и теперь, спустя десятилетия, Москва поняла, что больше – не значит лучше.

Как отмечает Марк Канчиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований и бывший полковник морской пехоты, в России «в основном сейчас строятся подводные лодки и небольшие надводные корабли. В первую очередь, это силы береговой обороны, хотя они сохраняют некоторую возможность отправлять войска за границу».

Российские военные корабли стали меньше по размеру, чем корабли НАТО, и в результате были заменены военно-морские силы «прибрежной воды», которые могут защищать интересы России недалеко от дома. Однако более крупные суда по-прежнему позволяют России демонстрировать свое присутствие во всем мире.

Меньшие по размеру корабли, вооруженные все более дальнобойным оружием, могут быть именно тем, что нужно Москве – небольшими, но эффективными военными кораблями, которые легко производить, и они не такие уж дорогие. Ракеты «Калибр» могут предоставить этим кораблям возможности гораздо более крупных боевых кораблей, но Россия также стремится вооружить многие из них гиперзвуковыми ракетами «Циркон». По сути, это могло бы сделать небольшие боевые корабли похожими на мобильные пусковые установки российской армии.

У России, возможно, никогда не будет самого большого военно-морского флота в мире, но она находится на пути к созданию очень боеспособных сил, способных поражать цели по всему миру.