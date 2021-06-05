Александр Лукашенко, белорусский лидер, дал свое согласие на размещение истребителей Су-30СМ российских ВКС на территории страны.

Ранее в городе Сочи прошла очередная встреча между главой белорусского государства и его российским коллегой Владимиром Путиным. В рамках нее лидеры обсудили вопрос об усилении сотрудничества между странами в области обороны. В результате удалось договориться о появлении в Белоруссии авиабазы РФ.

На этот объект позднее перебросят новейшие российские истребители. Вначале она будет функционировать в качестве учебно-боевого центра. Военные эксперты предполагают, что минские власти согласились на это из-за усиления НАТО на востоке. К примеру, в Эстонии в настоящее время размещены истребители F-35 итальянских ВВС.