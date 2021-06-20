Китайский портал Sohu отмечает, что все три ведущие военные державы мира – США, Китай и Россия – в настоящее время разрабатывают новые стратегические бомбардировщики со стелс-функционалом. Некоторые из них уже вскоре дебютируют в качестве готовых прототипов, но российский ПАК ДА среди этих разработок является наиболее «зависшим» по части реализации.

Но по мнению Sohu, он вполне способен стать «очень продвинутым и технологичным». Согласно сообщениям СМИ, ПАК ДА получит самые современные средства радиоэлектронной борьбы, которые защитят этот стелс-бомбардировщик от всех видов оружия противника.

«Не обязательно всему этому верить. Но попробуем свести все имеющиеся сведения к конкретным пунктам», – пишет Sohu.

В России приступили к сборке модернизированного варианта стратегического бомбардировщика Ту-160 М2. Это показывает, что ВВС России следует отталкиваться от этой разработки, не ожидая окончательного завершения программы ПАК ДА. В 2016 году представитель компании «Туполев» сообщил в интервью СМИ, что бомбардировщик ПАК ДА будет оснащен новым локатором, с современным лазерным гироскопом, системой связи, датчиками, системой индикации и новой системой управления вооружением. Собственно, речь также идет о фюзеляже самолета, который останется без изменений, а внутреннее электронное оборудование подвергнется очень значительной переработке. Не апгрейд, а крупная технологическая революция. Программа разработки и производства нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА официально стартовала в России в 2009 году. В 2020 году, согласно сообщениям, началась сборка первого прототипа. То есть от начала разработки до старта производства прототипа прошло 11 лет. Это достойно сравнения с известным проектом ПАК ФА. Истребитель Су-57 начал разрабатываться в 2001 году и впервые поднялся в воздух к 2017 году. Сейчас обещают, что бомбардировщики полетят в 2025-2026 годах. В СМИ стали широко появляться сообщения о том, что ПАК ДА получит самое современное оборонительное вооружение, которое защитит бомбардировщики от всех видов оружия. В связи с этим стали возникать вопросы – зачем тогда начали заниматься усовершенствованием Ту-160М2?

Ту-160М2 сегодня собирают, старый самолет доводится до нового уровня и продолжает модернизироваться, хотя ПАК ДА будет летать максимум через десять лет.

«Почему Россия делает два бомбардировщика?», – также задается вопросом Sohu. Военные говорят, что и Ту-160М2, и ПАК ДА будут защищены от любого нападения в пределах оптической и радиолокационной дальности, но что это значит? К заверениям о «100%» не стоит относиться серьезно, такие иллюзии не раз оказывались разбиты. Например, это коснулось самолета-невидимки F-117. Конечно, современные системы радиоэлектронного противодействия могут сильно ослабить работу ПВО противника.

Иллюстрацией может служить система «Смальта», которая была новейшей разработкой СССР на момент сирийско-израильского конфликта 1970-х годов. «Смальта» на вертолете Ми-8 применялась против израильских ЗРК «Hawk», и сначала она была очень эффективна, но затем израильтяне поняли, что происходит, и сменили канал наведения и систему управления.

Помимо ПАК ДА и Ту-160М2 в России есть также модификации Ту-95МС и Ту-22М3М. Теоретически модернизация методов радиоэлектронного воздействия должна коснуться и этих самолетов. Пока что неясно, будут ли у этих четырех самолетов четыре разные системы электронной защиты и будет ли сложным их обслуживание.

Единственная проблема – носитель. Обычное оборудование радиоэлектронной борьбы может использоваться на трейлерах или военно-морских кораблях, но электронное оборудование на бомбардировщике должно быть легким и с низким энергопотреблением, чтобы система самолета могла его достаточно выдерживать. Поэтому создание комплекса РЭБ – дело не очень быстрое. Но в Sohu уверены, что система РЭБ, которая будет установлена на ПАК ДА, будет совершенней, чем у Ту-160М2.