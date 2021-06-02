В Смоленске был задержан мужчина, который обвиняется в избиении девушки.

Об инциденте стало известно 22 мая. В правоохранительные органы поступила информация о госпитализированной девушке 1990 года рождения. Как было установлено, неизвестный мужчина набросился на девушку в ночь на 22 мая. Он избил её до потери сознания. Девушка пролежала на улице до самого утра. Нападавший, как отмечается, даже не забрал её сумочку, то есть грабёж не являлся целью нападения.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Личность мужчины была установлена сотрудниками уголовного розыска. Спустя некоторое время преступника, которым оказался местный житель 1989 года рождения, задержали. Также отмечается, что, по словам других женщин, он нападал на них несколько раз.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Мотивы нападения не сообщаются.

Недавно в Орле местная жительница избила сотрудника полиции. Как отмечается, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.