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В Орловском городском суде прошло судебное заседание по делу местной жительницы, которая набросилась на работника полиции рядом с ночным клубом.

Данное происшествие случилось осенью прошлого года неподалеку от ночного заведения. Полицейские шли неподалеку, когда заметили стоявших возле входа в клуб девушек, находившихся в нетрезвом состоянии и громко споривших о чем-то. Стражи правопорядка подошли к ним и попросили последовать за ними в отделение из-за нарушения общественного порядка.

Одна из девушек начала ругаться с полицейскими, а потом напала на правоохранителя, ударив его кулаком и схватив за форму. В рамках прошедшего суда подозревая была признана виновной и оштрафована на 40 000 рублей.

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