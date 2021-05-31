Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые наделали шуму своим появлением в Сирии, возвращаются на аэродромы постоянного базирования, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на мониторинговые ресурсы и данные радиоперехвата. Авторы утверждают, что самолеты покинули авиабазу «Хмеймим» еще 28 мая.

Вместе с ними на авиабазу «Моздок» для дозаправки отправился и дальнемагистральный самолет Ил-62. Эксперты недоумевают, почему Россия отозвала бомбардировщики перед самым приходом в Сирию британской авианосной ударной группы.

На самом деле, Россия не собиралась использовать Ту-22М3 для демонстрации силы кораблям Королевского флота Великобритании. Эти бомбардировщики прибыли в арабскую республику для проведения учений, о чем неоднократно сообщалось. Они выполнили учебную миссию, протестировали качество реконструированного аэродрома на базе «Хмеймим» от отправились в обратный путь.