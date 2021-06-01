В Сети была опубликована новая фотография со съёмок экранизации Borderlands.

На кадре изображён силуэт персонажа Лилит, которую в экранизации сыграет Кейт Бланшетт. Впрочем, увидеть на этом снимке лицо героини или какие-либо детали костюма не представляется возможным. Как отмечается, кадр был опубликован актрисой Джейми Ли Кертис, которая также участвует в съёмках – она исполнит роль доктора Патриции Таннис.

Как заявила актриса, опубликованная ею фотография является «секретной», однако, по всей вероятности, она пошутила. Так, как она позже сообщила, если её не уволят за подобные действия, то попозже она поделится кадрами и с другими участниками команды, в том числе и с нею.

Съёмки Borderlands, как отмечается, начались в апреле 2021 года. Дата премьеры на данный момент неизвестна.

Недавно один из пользователей Сети представил Леди Димитреску из Resident Evil Village в весьма необычном образе. Он представил, как она выглядела бы в образе фрекен Бок из мультфильма “Малыш и Карлсон”.