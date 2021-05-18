Пользователь Pikabu под псевдонимом sixth нарисовал злодейку-аристократку Леди Димитреску из Resident Evil Village в довольно необычном образе.

Как сообщается, он изобразил её в образе Фрекен Бок – одного из персонажей советского мультипликационного фильма «Малыш и Карлсон». В образе Малыша предстал главный герой игры Итан Уинтерс. Кроме того, отмечается, что художник постарался и над окружением, и нарисовал предметы, похожие на те, что встречаются в игре.

Автор рисунка подписал его как «Домомучительница» – именно такое прозвище получила Фрекен Бок в мультфильме. Как отмечается, в игре вампирша Леди Димитреску живёт в своём замке вместе с тремя другими женщинами, которых она называет своими дочерями. Главному герою необходимо с ними расправиться.

Ранее разработчики Resident Evil 4 представили трейлер VR-версии игры. Она должна выйти до конца этого года.