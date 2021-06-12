Самоходная артиллерийская установка 2С22 «Богдана», о которой с гордостью заявляли украинские высокопоставленные военные, на самом деле вряд ли будет запущена в серийное производство, считает эксперт Дмитрий Литовкин. Он отмечает, что у этой САУ возникнут серьезные проблемы в случае необходимости вести боевые действия в условиях бездорожья или в снежную зиму.

Литовкин также раскритиковал артиллерийское орудие установленное на самоходку. Он отметил, что это польская 155-миллиметровая пушка со снарядами, производство которых Украина не наладит еще несколько лет.

«На этом, думаю, можно ставить точку», – заявил эксперт.

Литовкин напомнил, что бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов в 2018 году назвал самоходку «оружием, данным богом». И обещал, что в кратчайшие сроки она будет принята на вооружение ВСУ. Однако выполнить это обещание вряд ли удастся из-за неудовлетворительных характеристик «Богданы».