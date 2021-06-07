В Роспотребнадзоре дали советы, как россиянам начать соблюдать правильное питание без особых усилий. Их слова передаёт телеканал «360».

Как отметили специалисты Роспотребнадзора, необходимо соблюдать разнообразное питание. Рекомендуется использовать растительное масло вместо животных жиров. Жирное мясо специалисты посоветовали поменять на рыбу или мясо птицы, подойдут и бобовые. Кроме того, в день нужно употреблять хотя бы 400 грамм фруктов или овощей.

Исключать картофель и мучные продукты не стоит, так как они также нужны организму. Молочные продукты тоже рекомендуется добавить в рацион.

Употребление чая, кофе и сладкой газировки рекомендуется снизить до минимума и пить вместо этого чистую воду – не менее 1,5-2 литров в сутки. Кроме того, эксперты заявили, что можно употреблять не более одной чайной ложки соли в день.

Недавно диетологи рассказали, как можно снизить затраты на правильное питание. Они рекомендуют выращивать фрукты и овощи на своём участке, а также консервировать их на зиму.