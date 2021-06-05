Диетолог Асият Хачирова в беседе с радио Sputnik сообщила о том, как снизить расходы на правильное питание.

Человек, соблюдающий здоровый образ жизни, обязательно должен включить в свой рацион овощи и фрукты. Однако в зимнее время эти продукты обойдутся в немаленькую сумму. Как отметила диетолог, летом фрукты и овощи дешевеют, а поэтому следует не упускать этой возможности.

Так, Хачирова указала, что, пока эти продукты стоят недорого, нужно наедаться их, и делать консервацию или заморозки. Кроме того, диетолог отметила, что сейчас многие начинают выращивать овощи на дачных участках и консервируют их на зиму. Это также позволит снизить расходы на полезные продукты.

Диетолог также отметила, что фрукты и овощи лучше покапать на фермерских рынках. Там эти продукты стоят меньше, чем в магазинах, и имеют более высокое качество.

Недавно диетологи назвали самую полезную ягоду, которая позволяет замедлить процесс старения, и обладает рядом других полезных свойств.