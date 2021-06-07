6 июня был представлен проект приказа МВД, который регламентирует порядок надзора за соблюдением ПДД.

В частности, указывается, что сотрудники ГИБДД в случае необходимости могут использовать автомобили граждан. Однако преследование преступников не попадает под эти случаи. Если сотрудник ГИБДД вынужден использовать транспортное средство гражданина, он должен сообщить водителю цель использования и маршрут движения, а также предупредить о последствиях отказа.

Управление автомобилем должен осуществлять его владелец, если у него нет оснований для отстранения от вождения. Сотрудник ГИБДД должен выдать водителю соответствующую справку об использовании автомобиля или сделать запись в путевом листе с указанием всей необходимой информации.

Осуществлять преследование преступников можно только на патрульной машине с задействованными световыми и звуковыми сигналами.

Ранее мы сообщали о ловушке, в которую могут попасть водители на платной парковке. Попавшемуся в эту ловушку водителю могут выписать штраф на 3 тысячи рублей, а его машину эвакуируют.