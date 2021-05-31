На профильном портале Autonews российских автомобилистов предупредили о появлении новой «ловушки», возникающей во время парковки авто на платной стоянке.

Многие московские водители принялись жаловаться на получение штрафов за парковку своих автомобилей на платных стоянках в области действия дорожного знака «Остановка запрещена», имеющего белую табличку, которая обозначает машины такси. Автолюбители отмечают, что эти знаки ставят в местах, которые сложно увидеть.

В случае если водителю не удалось вовремя заметить ограничение на парковку, то его автомобиль могут запросто увезти на эвакуаторе. При этом ему будет выписан штраф в размере 3 000 рублей. Однако, если знак находится в неочевидном месте, то автомобилист может попробовать обжаловать назначенные штрафные санкции.