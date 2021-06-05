Министр здравоохранения Михаил Мурашко раскрыл, сколько в России пациентов с коронавирусом, которые находятся на искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает издание ТАСС.

Своё заявление Мурашко сделал во время Петербургского международного экономического форума. Согласно его заявлению, пациентов, которые из-за тяжести заболевания коронавирусом находятся в палатах реанимации и на ИВЛ, в России немногим меньше 1,5 тысячи человек.

Также отмечается, что несколько дней назад Мурашко рассказал о пациентах, которые лечат коронавирус в стационарах. Всего в России таких пациентов, по его подсчётам, более 70 тысяч. Кроме того, Мурашко указал, что заболеваемость в России идёт на спад, и третьей волны коронавируса не будет.

ПМЭФ, как указывается, проходит в этом году с 2 по 5 июня в очном формате.

Недавно медицинская компания “Инвитро” рассказала, сколько в России человек с антителами к коронавирусу. Как отмечается, компания проводит ежедневно 5-10 тысяч исследований.