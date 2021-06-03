читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Компания «Инвитро» раскрыла, сколько в России выявляется положительных тестов на антитела к COVID-19.

Согласно заявлению компании, массовое тестирование началось в мае 2020 года. За прошедшее время было проведено более 2,4 миллиона тестирований, около 5-10 тысяч анализов ежедневно.

Как выяснилось, в среднем в сутки выявлялось 60,5% положительных тестов на антитела к COVID-19. Однако общее число положительных результатов у населения превысило всего лишь 36%.

По словам представителей организации, это косвенно говорит о том, что у части населения формируется иммунный ответ к коронавирусу. Однако показатель в 36% был назван недостаточным, так как доля вакцинированных людей должна составлять более 70%, а в крупных городах и вовсе более 80%.

Недавно учёные решили выяснить, почему некоторые люди, у которых нет антител к коронавирусу, всё равно обладают иммунитетом к инфекции. Предполагается, что это возможно благодаря Т-лимфоцитам.

Вам может понравиться

Лисин в ответ на заявление Белоусова о деньгах металлургов рассказал анекдот

Олигарх и владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин в ответ на заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова рассказал анекдот. Как сообщается, на днях Белоусов, говоря о проводимой ценовой политике металлургов,
  • Анна
  • 03.06.2021
  • читать 1 минуту

Sohu: Главная уязвимость армии Украины – отсутствие современных средств ПВО

«Если российская армия нанесет масштабный авиаудар, Вооруженные силы Украины не смогут защитить страну», – заявляет китайский портал Sohu в статье, опубликованной сегодня. По мнению издания, в настоящее время украинская армия

Путин расскажет о развитии страны и встретится с эмиром Катара на ПМЭФ-21

В Санкт-Петербурге стартовал международный экономический форум, который продлится со второго по пятое июня. После начала пандемии — это самое массовое мероприятие в мире, на которое приехали около 2 тыс. иностранных
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 июня – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 3 июня – ясно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 июня – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 июня – пасмурно, до 13 °C | Королев: погода, 3 июня – облачно с прояснениями, до 20 °C | Подольск: погода, 3 июня – ясно, до 17 °C | Армавир: погода, 3 июня – небольшой дождь, до 19 °C |