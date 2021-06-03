Компания «Инвитро» раскрыла, сколько в России выявляется положительных тестов на антитела к COVID-19.

Согласно заявлению компании, массовое тестирование началось в мае 2020 года. За прошедшее время было проведено более 2,4 миллиона тестирований, около 5-10 тысяч анализов ежедневно.

Как выяснилось, в среднем в сутки выявлялось 60,5% положительных тестов на антитела к COVID-19. Однако общее число положительных результатов у населения превысило всего лишь 36%.

По словам представителей организации, это косвенно говорит о том, что у части населения формируется иммунный ответ к коронавирусу. Однако показатель в 36% был назван недостаточным, так как доля вакцинированных людей должна составлять более 70%, а в крупных городах и вовсе более 80%.

Недавно учёные решили выяснить, почему некоторые люди, у которых нет антител к коронавирусу, всё равно обладают иммунитетом к инфекции. Предполагается, что это возможно благодаря Т-лимфоцитам.