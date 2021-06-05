В китайском Университете Цинхуа появилась необычная студентка – робот, который будет обучаться на факультете информационных технологий.

Внешне робот представляет обычную девушку, которая получила имя Хуа Чжибин. Она основана на модели глубокого обучения Wudao 2.0. Программа способна обрабатывать 1,75 триллиона параметров.

Обучением студентки занимается профессор информатики Тан Цзе. Он отметил, что Хуа уже способна писать стихи и рисовать, и даже писать музыку. Как считает профессор, уже через год Хуа достигнет когнитивного уровня 12-летнего ребёнка. А в будущем студентка даже может получить работу.

Созданием робота занималась некоммерческая исследовательская Пекинская академия искусственного интеллекта, а также компании Zhipu.AI и Xiaoice.

Ранее мы сообщали, что китайские учёные разработали нейросеть, которая в десять раз мощнее своих ближайших конкурентов. Разработка привлекла внимание уже нескольких десятков компаний.