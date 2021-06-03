Специалисты из Китая разработали новую мощную нейросеть глубокого обучения под название Wu Dao 2.0.

Как указывается, мощность этой нейросети весьма выше, чем у Open Al GPT-3, а также Google Switch Transformers. Мощность разработанной нейронной сети определяется количеством параметров – к примеру, Open Al GPT-3, как указывается, имеет 175 миллиардов параметров. Благодаря этому нейросеть может писать понятный текст, и не только. Также нейросеть может написать программный код или даже музыку.

Wu Dao 2.0 имеет в 10 раз больше параметров – 1,75 триллиона. Благодаря этому разработка может написать эссе или стихи, имитировать речь, писать кулинарные рецепты, и многое другое.

Отмечается, что новой нейросетью заинтересовались уже не менее 22 компаний.

Недавно мы сообщали, что в одной из подмосковных школ собираются протестировать нейросеть, которая должна будет заниматься анализом поведения детей. Интегрировать нейросеть должны до конца этого года.