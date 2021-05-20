В Санкт-Петербурге начались исследования клеточного иммунитета к коронавирусу. Отмечается, что исследование проводится на базе горбольницы №40.

В настоящее время этот механизм изучен ещё не полностью, но, как указывается, есть невосприимчивые к инфекции люди. Согласно имеющимся предположениям, что это возможно из-за Т–лимфоцитов. Так, указывается, что Т-лимфоциты могут противостоять коронавирусу даже в случае отсутствия антител.

К примеру, это происходит тогда, когда человек контактирует с низкой долей возбудителя инфекции. В этом случае происходит уничтожение вируса, однако антитела образуются в настолько малом количестве, что тест-системы не могут их определить.

Также сообщается, что активация Т-лимфоцитов могла произойти из-за других коронавирусов, и в этом случае могла остаться иммунная память.

Ранее исследователи из США и Австралии создали препарат для лечения коронавируса. Во время тестирования его на мышах препарат показал 99,9% эффективность.