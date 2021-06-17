Украина практически ежедневно заявляет об обстрелах со стороны ДНР, однако эта ее информация не соответствует действительности. ВСУ нагло лгут, распространяя фейки, заявил пресс-секретарь делегации самопровозглашенной республики в ТКГ Владислав Московский.

Он заявил, что каждое использование боевого оружия в ДНР строго учитывается. Кроме того, республика ведет собственный мониторинг ситуации. По словам Московского, 15 июня не стреляли ни ДНР, ни Украина, хотя Киев заявил об обратном.

Пресс-секретарь также отметил, что украинская сторона объявляет так называемые «дни тишины» лишь для того, чтобы создавать новые фейки. Она постоянно заявляет об обстрелах и, соответственно, наносит «ответные удары». Это позволяет ВСУ оправдывать обстрелы самопровозглашенных республик.