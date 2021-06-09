Отношение жителей Чехии к России совершенно не изменилось после недавнего скандала, сообщает издание Česká Pozice. Однако они не могут открыто заявлять о том, что РФ не враг, так как сразу же получат ярлык «агентов Кремля».

Автор публикации заявляет, что в Чехии раскручивается антироссийская кампания, к которой помимо журналистов и политиков подключили образовательную и предпринимательскую сферы. Широко распространяется пропаганда, приведенные в которой «факты», являются чистой воды абсурдом.

По мнению публициста, Чехии необходимо возвращаться к нормальным отношениям с Россией, продолжать торговать с ней, а не рисовать образ врага. Но власти страны настолько не уверены в своих силах, что загоняют ее в тупик, продолжая враждебную пропаганду в отношении РФ.