Использование американскими военнослужащими социальных сетей, фитнес-приложений и другого софта вполне может превратиться в серьезную проблему, пишет издание Business Insider. Все дело в том, что бойцы выкладывают фотографии или пишут посты, по которым можно без особых проблем установить их местоположение.

Авторы статьи говорят, что американские военные проявляют осторожность, однако часто даже не отдают себе отчета в том, что выдали потенциальному противнику координаты военной базы, боевого корабля или какого-либо объекта инфраструктуры. Подобные казусы происходят не только с отдельными военнослужащими, но и с целыми кораблями или самолетами, отслеживаемыми прямо в ходе военной операции.

Журналисты отмечают, что в настоящее время главной угрозой являются не столько небольшие террористические организации, а страны-конкуренты. Так, Китай, Иран или Россия обладают огромными возможностями для того, чтобы установить местоположение военнослужащих или техники в Сети даже по самым безобидным фото. Не говоря уже о семейных снимках или фотографиях с геометками.