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Правоохранительные органы и представители Роспотребнадзора Бурятии намерены провести расследование в отношении одного из депутатов местного парламента. Жители республики пожаловались в социальных сетях, что он организовал шумную свадьбу с участием трехсот гостей. И это в то время, когда в регионе действуют строгие ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении говорится, что участники мероприятия не соблюдали карантинные меры, «целовались и обнимались всей толпой». Автор поста предположил, что после гуляний они позанимают все элитные койки в больницах, а «простые смертные» не смогут даже попасть на лечение.

Роспотребнадзор уже установил место проведения свадьбы и осуществляет проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Правоохранители занимаются гостями мероприятия. Вполне вероятно, в скором времени появятся результаты расследования.

Местные жители, которые негодуют из-за такого поведения парламентария, требуют привлечь его к ответственности, так как именно он организовал свадьбу вопреки всем действующим сегодня антикоронавирусным мерам.

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