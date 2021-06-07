читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава Минздрава Болгарии Стойчо Кацаров раскрыл схему, по которой осуществлялась продажа органов граждан Украины богатым покупателям. Операции проводились в бывшей государственной больнице Лозенец.

Живыми донорами являлись молодые граждане Украины или Молдавии. Покупателями их органов стали граждане из Израиля, Омана или Японии. Чтобы операции казались законными, доноров и покупателей записывали по документам родственниками.

Согласно раскрытой информации, всего за два года преступники организовали около полутора десятков операций по пересадке органов.

За одну почку покупатели выплачивали от 50 тысяч долларов. Из этой суммы официально больница получала половину, донор – 5-15 тысяч долларов. На данный момент неизвестно, использовали ли доноры свои настоящие имена, или у них были фальшивые паспорта.

Болгарские СМИ недавно раскритиковали попытки некоторых радикально настроенных граждан уничтожить все упоминания о советском наследии. Речь идёт о попытках сноса памятникам советским солдатам.

Вам может понравиться

В Минздраве рассказали о «молниеносном» развитии коронавируса в тяжёлую форму

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что коронавирус может развиваться «молниеносно». Об этом он, как передаёт ТАСС, заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Так, Мурашко отметил, что у некоторых пациентов коронавирус
  • Анна
  • 06.06.2021
  • читать 1 минуту

Данкверт предложил регулировать цены на продукты по американскому методу

В издании РБК отметили, что Сергей Данкверт, руководитель Россельхознадзора, предложил воспользоваться американским методом по удержанию цен на продукты питания. Согласно его словам, чтобы снизить стоимость продуктов, нужно повысить производство. Для

Сербия собирается купить 12 ЗРПК «Панцирь-С» у России

В сербском оборонном ведомстве сообщили о планах купить новую партию ЗРПК «Панцирь-С» российского производства. В издании «Авиа.про» отмечают, что речь может идти о 12 боевых установках, общая стоимость которых составляет
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 июня – небольшая облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 7 июня – небольшой дождь, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 июня – облачно с прояснениями, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 июня – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 7 июня – небольшой дождь, до 21 °C | Подольск: погода, 7 июня – небольшой дождь, до 20 °C | Армавир: погода, 7 июня – небольшой дождь, до 19 °C |