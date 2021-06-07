Глава Минздрава Болгарии Стойчо Кацаров раскрыл схему, по которой осуществлялась продажа органов граждан Украины богатым покупателям. Операции проводились в бывшей государственной больнице Лозенец.

Живыми донорами являлись молодые граждане Украины или Молдавии. Покупателями их органов стали граждане из Израиля, Омана или Японии. Чтобы операции казались законными, доноров и покупателей записывали по документам родственниками.

Согласно раскрытой информации, всего за два года преступники организовали около полутора десятков операций по пересадке органов.

За одну почку покупатели выплачивали от 50 тысяч долларов. Из этой суммы официально больница получала половину, донор – 5-15 тысяч долларов. На данный момент неизвестно, использовали ли доноры свои настоящие имена, или у них были фальшивые паспорта.

Болгарские СМИ недавно раскритиковали попытки некоторых радикально настроенных граждан уничтожить все упоминания о советском наследии. Речь идёт о попытках сноса памятникам советским солдатам.