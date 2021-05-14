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В болгарской газете «Труд» появилась публикация о попытках некоторых радикально настроенных граждан уничтожить все упоминания о советском наследии в стране. Так, Горан Благоев и Иво Инджев требуют от властей снести монумент советским солдатам. Ранее тот же Благоев пытался добиться переименования храма Александра Невского, чтобы стереть память о России.

Авторы публикации называют Инджева и Благоева «лизоблюдами» и высказывают сомнения в их адекватности. По их словам, желание уязвить Россию появляется у них из-за низкопоклонства перед западными хозяевами.

Вспомнили авторы и Мартина Заимова, который рьяно сражается с монументом в честь Советской армии. Журналисты указывают на то, что Мартин является внуком хорошо известного Владимира Заимова. Он работал на советскую разведку, за что получил звание Героя Советского союза. Правда, посмертно, так как был расстрелян болгарскими властями в 1942 году.

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