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В Белгородской области 37-летнего местного жителя обвиняют в изнасиловании.

Как сообщается, инцидент произошёл в конце мая в Старом Осколе. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, на одной из улиц увидел женщину. Подойдя к ней, он отобрал у неё телефон, а затем начал требовать, чтобы незнакомка занялась с ним сексом, на что получил отказ.

Обозлённый мужчина силой затащил женщину в безлюдное место, после чего, угрожая убийством, изнасиловал её. После того, как насильник отпустил свою жертву, она обратилась в правоохранительные органы, которые вскоре задержали мужчину.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей, ему грозит до десяти лет заключения. Ведётся установление всех деталей инцидента.

Недавно мы сообщали об гинекологе из США, который насиловал своих пациенток на протяжении нескольких лет. Следствие доказало совершение как минимум 21 преступления.

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