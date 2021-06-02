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Американский гинеколог Джеймс Хипс может угодить в тюрьму на 91 год за множественные изнасилования пациенток. Следствию удалось доказать виновность доктора по 21 эпизоду.

Издание Daily Mail сообщает, что врач изнасиловал семерых женщин, которые приходили к нему на прием. Кроме того, его обвинили в сексуальной эксплуатации пациенток, в насилии над жертвами, которые находились без сознания и в прикосновениях без согласия.

64-летний гинеколог отрицает все эти обвинения, однако факты говорят против него. Известно, что доктор насиловал пациенток в период с 2008 по 2018 годы. Также 300 женщин пожаловались, что врач не использовал перчатки, когда касался их, использовал прибор для вагинального УЗИ для имитации полового акта и нередко использовал неприличные слова и выражения.

Калифорнийский университет, в котором вел прием гинеколог, решил выплатить всем его пациенткам без исключения денежные компенсации. Сообщается, что они предусмотрены для всех, независимо от того, совершал ли доктор против них какие-то противозаконные действия. Сумма компенсационных выплат пока не определена.

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