Продюсер Сет Роген рассказал, когда зрители смогут увидеть анимационный перезапуск «Черепашек-ниндзя».

Роген опубликовал в своём Instagram-аккаунте страницу с записями. Как заявил продюсер, на рисунке изображён Леонардо – один из главных героев. Он занимается исследованием мутации, из-за которой обычные черепашки стали бойцами. Роген отметил, что картина должна будет выйти в кино 11 августа 2023 года.

Для студии Nickelodeon Animation фильм станет первой полнометражной кинолентой, созданной с использованием компьютерной анимации. О перезапуске было заявлено в середине 2020 года.

Сюжет фильма на данный момент держится в секрете, известно лишь, что он будет основан на «подростковом» аспекте.

Недавно стало известно, что создатели сериала “Ведьмак” планируют заняться экранизацией World of Darkness. Они пообещали поклонниками сериалы и даже полнометражные фильмы.