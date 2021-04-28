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Киностудия Hivemind, которая работала над сериалами «Ведьмак» и «Пространство», планирует заняться экранизацией вселенной настольных ролевых игр World of Darkness.

Как сообщается, студия заключила сделку с компанией Paradox Interactive, которая владеем правами на франшизу. Работать на проектом будут Эрик Хайссерер и его жена Кристин Бойдэн. Планируется снять как сериалы по вселенной франшизы, так и полнометражные фильмы.

На данный момент какой-либо определённой информации по поводу будущих проектов, нет, но, как указывается, вселенная World of Darkness обладает обширностью и разнообразием, в том числе и среди персонажей, которые могут быть разного пола и расы, и придерживаться разных религий.

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  • 27.04.2021
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