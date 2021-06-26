Транспортный самолёт Ан-225 «Мрия», принадлежащий Украине, прибыл в Великобританию и при посадке снёс забор. Об этом сообщает GloucestershireLive.

Как было заявлено, самолёт вылетел из Пакистана и направился в Великобританию. Уточняется, что самолёт приземлился на авиабазе Брайз-Нортон. Также было отмечено, что данный полёт был организован в рамках вывода войск Альянса из Афганистана.

Во время приземления он снёс потоками воздуха забор, поставленный по периметру ВПП. Информация о пострадавших отсутствует.

Ан-225, как отмечается, принадлежит компании Antonov Airlines. Украина владеет ещё одним Ан-225, готовность которого составляет около 70%. Это единственные существующие в настоящее время подобные транспортные самолёты.

Ранее мы сообщали, что Украина и Великобритания подписали меморандум о строительстве новых боевых кораблей для ВМС Украины. Согласно документу, на Украине будут построены две военно-морские базы Великобритании.