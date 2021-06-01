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Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) выяснили, что после самоизоляции люди начали ощущать себя моложе.

В исследовании были задействованы взрослые люди от 35 лет, имеющие работу, пенсионеры, также продолжающие работать, а также неработающие пенсионеры с хроническими заболеваниями. В 2019 году учёные проанализировали биопсихологический возраст людей, оценив их биологический возраст и психологический возраст.

Спустя полгода карантина исследование было повторено. В итоге учёные пришли к выводу, что, находясь на самоизоляции, большинство респондентов начали чувствовать себя субъективно моложе своего календарного возраста. Также они отметили, что чувствуют себя моложе, чем до карантина. В среднем, женщины чувствовали себя моложе на 3,3 года, а мужчины – на 6,8 лет. При этом женщины на пенсии чувствовали себя моложе на 7,2 года, а пенсионеры-мужчины – на 4,7 года.

При этом биологический возраст у добровольцев вырос с большей скоростью, чем при обычных условиях. Однако это не коснулось группы пенсионеров с хроническими заболеваниями.

Недавно специалисты доказали, что биологический возраст можно уменьшить путём изменения биологических привычек и пищевого поведения. В исследовании участвовали 43 добровольца, которых “омолодили” на три года.

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