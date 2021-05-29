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Исследовательский институт Хельфготта вместе с Центром анализа генома Йельского университета провели уникальное исследование. Оно помогло вполне научно доказать, что изменение пищевых привычек и образа жизни дают возможность обратить вспять процесс старения.

В качестве испытуемых выступили 43 мужчины, возраст которых составлял 50–72 года. Эксперимент длился на протяжении восьми недель, в течение которых участники исполняли все требования ученых. Они принимали фитонутриенты и пробиотики, соблюдали специально расписанную диету, занимались физкультурой и релаксировали.

Все это, по словам руководителя исследований Кары Фитцджеральд, помогло сделать мужчин моложе примерно на три года. Такой результат был установлен в ходе сравнения испытуемых с представителями контрольной группы.

Ученые заявляют, что нашли реальные доказательства того, что образ жизни и правильный подход к питанию запускает в организме процессы омоложения. Они также намерены провести новый эксперимент с гораздо большим числом участников.

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