Учёные из Израиля обнаружили существо, которое способно полностью регенерировать своё тело.

Речь идёт о морском существе – асцидии Polycarpa mytiligera. Как отмечается, асцидии – это довольно простые организмы, при этом они считаются наиболее близкими к человеку среди беспозвоночных. Внутри асцидий находится орган, фильтрующий частички пищи из воды, и вымывающий затем эту воду.

Специалисты ранее выяснили, что асцидии могут регенерировать. Однако это относится только к тем видам, которые размножаются бесполым путём. Так, эти виды воспроизводят себя.

Но не так давно был найден вид асцидий, которые размножаются половым путём, и при этом их регенерация даже выше. В эксперименте тела асцидий рассекли на три части и вскрыли, но даже в этом случае они продолжали регенерировать.

Не так давно биологи нашли новый вид “шоколадных” лягушек. Обнаружены они были в лесных районах Новой Гвинеи.