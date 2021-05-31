Группа австралийских биологов во время изучения лесных районов Новой Гвинеи смогла найти совершенно новую разновидность «шоколадных» лягушек, получившую наименование Litoria mira.

Согласно словам Стива Ричардса, одного из исследователей, он заметил данные земноводных, имевших похожий на какао окрас, еще пять лет назад. Эти близкие родственники древесной лягушки из Австралии, обитали в весьма опасной среде. Речь идет о болотистой местности, в которой встречаются москиты и крокодилы, поэтому добыть образцы было нелегко.

Лишь недавно Ричардсу и его коллегам удалось доказать, что речь идет об абсолютно новом виде. Его представители отличаются от австралийского «родственника» коричневым окрасом и наличием небольших пятнышек позади глаз. Эти лягушки также немного меньше сородичей с континента.