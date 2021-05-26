Александр Мясников, ведущий и доктор, заявил, что колбасные изделия, которые пользуются большой популярностью у жителей РФ, несут в себе огромную опасность для организма.

Согласно его словам, рекламные объявления колбасы необходимо полностью запретить, так как она привела к смерти гораздо большего числа людей, чем табачные изделия. Врач напомнил, что в этом продукте содержится нитрит натрия, значительно увеличивающий риск возникновения онкологических заболеваний.

Около шести лет назад ВОЗ решила отнести колбасу к канцерогенам, так как в ней присутствуют трансжиры, сахар и другие вредные для организма вещества. Мясников также отметил, что эти изделия могут привести к эректильной дисфункции у представителей мужского пола. Поэтому сосиски и колбасу следует заменить запеченным мясом и продуктами фермеров.