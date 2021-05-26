читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Александр Мясников, ведущий и доктор, заявил, что колбасные изделия, которые пользуются большой популярностью у жителей РФ, несут в себе огромную опасность для организма.

Согласно его словам, рекламные объявления колбасы необходимо полностью запретить, так как она привела к смерти гораздо большего числа людей, чем табачные изделия. Врач напомнил, что в этом продукте содержится нитрит натрия, значительно увеличивающий риск возникновения онкологических заболеваний.

Около шести лет назад ВОЗ решила отнести колбасу к канцерогенам, так как в ней присутствуют трансжиры, сахар и другие вредные для организма вещества. Мясников также отметил, что эти изделия могут привести к эректильной дисфункции у представителей мужского пола. Поэтому сосиски и колбасу следует заменить запеченным мясом и продуктами фермеров.

Вам может понравиться

Диетологи назвали самые полезные продукты начала лета

Диетологи перечислили продукты, которые стоит почаще употреблять в начале лета, так как они содержат много витаминов. Об этом сообщает портал УНИАН. Так, специалисты назвали ранние груши – содержащиеся в них
  • Анна
  • 26.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 26 мая – переменная облачность, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 26 мая – переменная облачность, до 22 °C | Подольск: погода, 26 мая – небольшая облачность, до 21 °C | Армавир: погода, 26 мая – небольшой дождь, до 21 °C |