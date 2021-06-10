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В информационном агентстве «ТурПром» считают, что российских путешественников уже никогда не пустят в Турцию, так как между ней и РФ вскоре может вспыхнуть новый конфликт.

Согласно словам аналитиков, Анкара продолжает проводить агрессивную экспансию в северной части Сирии, что может стать причиной ухудшения взаимоотношений с Кремлем. Россия уже приостановила любые полеты в Турцию и ничто не помешает ей при необходимости продлить данный запрет. Она сможет объяснить его ускорением распространения коронавируса.

Эксперты предупреждают российских туристов о том, что открытие авиарейсов в турецкие курорты могут откладывать до бесконечности. Российские власти смогут без труда найти новый предлог для этого. Они напомнили, что политика между странами уже не раз оказывала влияние на российский туризм.

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