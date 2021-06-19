Турецкий флот провел испытания «стального меча родины» – новой противокорабельной ракеты Atmaca. Глава государства Тайип Эрдоган заявил, что тестовый запуск завершился успешно и подтвердил соответствие боеприпаса заявленным характеристикам.

Разработка ракеты осуществляется концерном Roketsan, который в настоящий момент является лидером военно-промышленного комплекса Турции. Он работает над созданием высокоточного вооружения уже более пяти лет. Первый запуск «Ястреба» был проведен еще в 2016 году, но тогда поразить цель не удалось.

Atmaca – это ракета морского базирования, которую Турция намеревается использовать на своих эсминцах, фрегатах и корветах. Эрдоган отметил, что после удачных испытаний боеприпас будет принят на вооружение.

Напомним, что противокорабельная ракета «Ястреб» оснащена французским двигателем Safran. Точность попадания по цели обеспечивается использованием модуля GPS и активной радиолокационной головки самонаведения.