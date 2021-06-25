Согласно недавнему указу властей Краснодарского края, с 1 июля при заселении в отелях туристы должны предъявлять ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

С 1 августа размещать туристов будут только в том случае, если они вакцинировались и у них есть соответствующий сертификат. Это привело к тому, что многие россияне начали отменять свои туры в Краснодарский край.

Однако, как отмечается, хоть они и смогут возвратить деньги за отменённые туры, но не полностью. Так, по словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, туристические компании будут возвращать своим клиентам деньги согласно условиям договора. А в этом случае туристов ждут штрафные санкции. При этом, как напомнила Тюрина, чем ближе к дате поездки путешественники отменят свой тур, тем больше их ожидает штраф.

Ранее мы сообщали, что открытие Турции привело к снижению стоимости путёвок на другие направления, в том числе и отечественные. По словам туроператоров, это объясняется более дешевым отдыхом в Турции.