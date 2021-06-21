С 22 июня Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, которое было временно приостановлено весной. Об этом сообщила 18 июня Татьяна Голикова.

Как отмечается, в связи с этим многие туристы решили отправиться в Турцию – спрос на данное направление, по словам туроператоров, просто огромный. Из-за того, что путешественники массово бронируют путёвки в Турцию, другие направления потеряли свою популярность. Бронирование турецких отелей началось на следующий день после объявления о возобновлении авиасообщения.

Так, по мнению турагенств, многие россияне отдыхали на Кипре, в Крыму или в Сочи только потому, что у них не было иной альтернативы. Турция же предлагает недорогой отдых по системе «всё включено», что является более привлекательным. К примеру, стоимость путёвки на двоих в Аланию начинается от 35 тысяч рублей.

Поэтому туроператоры начали снижать цены на другие направления, а также предлагают хорошие скидки.

Недавно мы сообщали, что россияне, которые отдохнули в Абхазии, столкнулись с грубым отношением к себе. Кроме того, их отказались заселять в отель, несмотря на то, что он был оплачен.