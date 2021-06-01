Отдохнувшая в Сочи туристка раскрыла кодовое слово, которое поможет получить на рынках скидку. Россиянка рассказала об этом в своём блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Согласно наблюдениям автора статьи, продавцы на рынках в Сочи различают местных жителей от отдыхающих по кодовой фразе. Так, отдыхающих здесь зовут «бздыхами». То есть, их считают «ходячими кошельками», и их можно без зазрения совести обсчитать.

Как отметила путешественница, здесь завышают цены на всё, чтобы заработанного во время курортного сезона хватило и на зиму, когда отдыхающих практически не будет. Чтобы не быть обсчитанными наравне с туристами, местные жители говорят «не бздых», что значит «не турист». Эту фразу россиянка советует говорить и остальным отдыхающим.

Недавно российские туристы пожаловались на слишком высокие цены на отдых на отечественных курортах. К примеру, за отель с 5 звёздами и системой «всё включено» придётся отдать 380-400 тысяч рублей.